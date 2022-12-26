Петропавловск-Камчатский, 26 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту до четырёх тысяч метров выбросил 26 декабря вулкан Шивелуч в Камчатском крае. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Цитата из видео «Surge In Shiveluch Volcano, Russian Federation» Вулкан Шивелуч

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, днём 26 декабря из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4000 м при высоте самого исполина — 3283 метра», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент шлейф вулканического пепла распространяется в юго-западном направлении Шивелуча и на его пути находится посёлок Ключи Усть-Камчатского муниципального района, в котором из-за этого возможно выпадение небольшого количества пепла.

Кроме того, отмечается, что в данный момент в населённых пунктах Камчатки не было зафиксировано выпадения вулканического пепла, и добавляется, что в районе Шивелуча нет групп туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря американские ученые объявили, что два действующих вулкана на острове Гавайи — Килауэа и Мауна-Лоа — перестали извергаться.