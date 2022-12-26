Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырёх километров
Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил столб пепла на высоту до четырёх тысяч метров
Петропавловск-Камчатский, 26 декабря, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту до четырёх тысяч метров выбросил 26 декабря вулкан Шивелуч в Камчатском крае. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, днём 26 декабря из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 4000 м при высоте самого исполина — 3283 метра», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что в данный момент шлейф вулканического пепла распространяется в юго-западном направлении Шивелуча и на его пути находится посёлок Ключи Усть-Камчатского муниципального района, в котором из-за этого возможно выпадение небольшого количества пепла.
Кроме того, отмечается, что в данный момент в населённых пунктах Камчатки не было зафиксировано выпадения вулканического пепла, и добавляется, что в районе Шивелуча нет групп туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря американские ученые объявили, что два действующих вулкана на острове Гавайи — Килауэа и Мауна-Лоа — перестали извергаться.