Москва, 26 декабря, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В результате газового дефицита цены на голубое топливо в Европе останутся на высоком уровне и не вернутся к значениям, которые были в начале 2021 года. Об этом 26 декабря заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Ганс Бол.Аллегория зимы. 1579

«Многое в динамике будет зависеть от температуры этой зимой, но в ближайшей перспективе они останутся высокими из-за дефицита. Я не вижу, за счёт чего цены могли бы вернуться на уровни начала 2021 года — $200–250 за 1 тыс. кубометров», — сказал он в интервью ТАСС.

Также вице-премьер РФ отметил, что в целом ситуация с ценами на энергоресурсы, по его мнению, является крайне волатильной, и добавил, что для нефти и газа такая тенденция в 2023 году сохранится.

«В настоящий момент мы наблюдаем скорее тренд на волатильность. По нефти мы видели двукратные колебания от $65 до $130 за баррель. По газу ситуация аналогична. Цена доходила до $4000 за тыс. кубометров, сейчас она составляет около $1000», — пояснил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что объёмы газа, отправленного в страны Евросоюза в 2022 году, составили за 11 месяцев 2022 года 19,4 млрд кубометров и возросли