Саратов, 26 декабря, 2022, 08:46 — ИА Регнум. О гибели троих военнослужащих в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника в районе военного аэродрома Энгельс в Саратовской области сообщает 26 декабря Минобороны РФ.

Avilov Vzlet БПЛА

Уточняется, что в 1:35 мск российские системы ПВО на малой высоте при подлёте к военному аэродрому Энгельс сбили украинский БПЛА.

«В результате падения обломков беспилотника трое российских военнослужащих технического состава, находившиеся на аэродроме, получили смертельные ранения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что авиатехника не получила повреждений.