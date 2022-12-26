Киев, 26 декабря, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в течение скорого времени могут применить в зоне специальной военной операции (СВО) по денацификации на Украине новый тип беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 25 декабря сообщило издание «Военнное обозрение» со ссылкой на СБУ.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА

Отмечается, что, по мнению представителей спецслужб киевского режима, новые российские беспилотники создавались на протяжении последних десяти месяцев и они будут способны входить в воздушное пространство захваченной Киевом территории Украины, нанося удары в реальном времени.

Также указывается, что в СБУ уверены, что в большей степени такие дроны будут применять на линии фронта против установок противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и радиолокационных станций. При этом добавляется, что названные БПЛА будут оснащены управляемыми и неуправляемыми ракетами, бомбами и другими боезарядами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что символику гуманитарных организаций применяют украинские боевики в районе Артёмовска (ДНР).