Луганск, 26 декабря, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Более чем 30 стран фактически участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ, судя по данным разведки Народной милиции ЛНР, заявил 26 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отметив, что на линии соприкосновения выявлено «присутствие иностранных граждан», офицер уточнил, что их обнаружили в зоне ответственности второго армейского корпуса во время мониторинга радиочастот.

«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами, — сказал Марочко в интервью РИА Новости. — Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь».

По данным разведки, в рядах ВСУ участвуют наёмники из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья. И это только по данным за последний месяц, отмечает офицер.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре Марочко заявил, что больше всего иностранных наёмников замечено в составе подразделений бандеровской армии в районе Сватово (ЛНР).