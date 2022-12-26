Вашингтон, 26 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Из-за снежного шторма и холодов в Соединённых Штатах погиб 41 человек. Об этом 26 декабря сообщает американский телеканал NBC.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Отмечается, что в результате разгула стихии смертельные случаи были зарегистрированы в 12 штатах страны: Висконсин, Колорадо, Оклахома, Иллинойс, Канзас, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Кентукки, Огайо и Теннесси.

Также указывается, что из-за непогоды в США было отменено свыше 3300 авиарейсов и ещё более 11 тысяч — задержано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США снежная буря унесла, по разным данным, от 26 до 28 жизней.