Бахмут, ДНР, 26 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Символику гуманитарных организаций применяют украинские боевики в районе Артёмовска (ДНР), заявил 26 декабря военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным разведки Народной милиции ЛНР, в Артёмовск прибыли три гражданские машины, включая грузовую. У этих автомобилей были иностранные номера и логотипы «одной известной международной гуманитарной организации». Однако машины привезли вовсе не гуманитарную помощь.

«В двух джипах находились средства связи, наблюдения, беспилотные летательные аппараты, аккумуляторные батареи и генераторы, — сказал Марочко в интервью ТАСС. — Грузовой автомобиль был полностью загружен оружием и боеприпасами».

По его словам, на сопровождавших груз была гражданская одежда, при этом у них были «средства бронезащиты западного образца». Разговаривали они по-русски и по-украински.