Нью-Дели, 26 декабря, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Закупка 120 новых квазибаллистических твердотопливных ракет средней дальности Pralay одобрена советом по оборонным закупкам Индии, который возглавляет министр обороны страны Раджнатх Сингх. Об этом 26 декабря сообщает агентство ANI со ссылкой на индийское оборонное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Уточняется, что такие ракеты, несущие неядерные боеголовки, планируется разместить на границе Индии с Китаем и Пакистаном и их первую партию получат индийские военно-воздушные силы, а затем они будут поставляться в сухопутные войска.

Отметим, ракеты Pralay, которые создавались с 2015 года, могут поражать цели на дистанции от 150 до 500 км и дальность их полёта может быть увеличена.