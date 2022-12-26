Москва, 26 декабря, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Безответственным и опасным назвал обстрелы Запорожской АЭС киевскими боевиками замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В интервью ТАСС он заявил о необходимости как можно скорее создать зону безопасности вокруг этой атомной электростанции.

Lord Mountbatten Михаил Галузин

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«В целом делаем всё от нас зависящее, чтобы задача создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС была, наконец, реализована, а риски аварии на атомном объекте сведены к нулю. Надеемся, что у украинской стороны возобладает разум и в Киеве поймут, что подвергать опасности атомную электростанцию, как и ее инфраструктуру, безответственно. Ведь последствия таких действий могут быть самыми катастрофическими», — отметил он.

Пока в Министерстве иностранных дел России не видят конструктивных шагов со стороны Украины по выполнению договорённостей о соблюдении безопасности возле ЗАЭС.

«Киевский режим продолжает осуществлять обстрелы как самой АЭС, так и ее инфраструктуры, стремясь нанести ей максимальный ущерб», — сказал Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что РФ заинтересована в стабильной и безопасной работе атомной электростанции, так как она входит в российскую юрисдикцию.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников управления верховного комиссара ООН по защите прав человека просят прислать делегацию в Запорожскую область, чтобы они своими глазами оценили ситуацию возле Запорожской АЭС. С соответствующим обращением выступил член Общественной палаты РФ, советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.