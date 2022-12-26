Пекин, 26 декабря, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Китае считают, что страны Запада несправедливо обошлись с Россией, и то, что сделали на Украине, рано или поздно может вспыхнуть на китайском Тайване. Об этом пишет государственная газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и США

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«С самого начала кризиса страны Запада и США говорили о Тайване как о следующей Украине. Многих китайцев это заставило почувствовать, что завтра КНР предстоит столкнуться с тем, что Запад сделал с Россией сегодня», — считает директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.

По мнению эксперта, китайцы считают, что у Китая и России много общих интересов и точек соприкосновения для развития. При этом страна занимает нейтральную позицию по ситуации в Донбассе.

«Многие китайцы не хотят занимать ничью сторону в этом сложном вопросе, в котором нельзя просто обвинить Россию или Украину. И они не хотят менять своих взглядов из-за западной пропаганды», — добавил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, «культура отмены» в США привела в том числе к росту антисемитизма. Об этом 25 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.