Москва, 26 декабря, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Россия может воспользоваться слабым местом американских зенитно-ракетных комплексов Patriot и уничтожить их. Об этом заявил обозреватель Forbes Пол Иддон.

Zachi Evenor Patriot

Читайте также: ВСУ составили список военных, которые будут осваивать американский Patriot

Главным слабым местом, по мнению автора, у комплекса является его маломобильность. Иддон подчеркнул, что обеспечить работу Patriot смогут три человека. А для перемещения и дальнейшей настройки ЗРК потребуется до 90 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские военные готовятся к получению американских Patriot — уже составлен список тех, кто будет обучаться в одной из стран НАТО управлению зенитно-ракетным комплексом.