Вашингтон, 26 декабря, 2022, 07:38 — ИА Регнум. К концу уходящего года в США вспомнили самые известные ляпы 80-летнего президента Джо Байдена, которые его прославили на весь мир.

(сс) The White House Президент США Джо Байден в Овальном кабинете

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Так, по версии журнала Newsweek первое место занимает речь американского лидера, приуроченная к началу спецоперации. Байден тогда в первый раз перепутал украинцев и иранцев, что быстро подхватил интернет.

Чуть позже президент, говоря о правах женщин, начал вслух читать технические инструкции своего телесуфлера.

Обсуждала общественность и случай на пресс-конференции, где Байден звал погибшую конгрессвумен Джеки Валорски, а вице-президента Камалу Харрис назвал не раз «великим главой государства».

Что касается математических способностей, то американский президент не смог сосчитать количество штатов в своей стране. В результате Байден ошибся на четыре субъекта.

Последний ляп — это оговорка во время саммита АСЕАН, когда Байден поблагодарил за организацию мероприятия премьер-министра Колумбии, а не Камбоджи, где проходила встреча.

Также в Сети обсуждали многочисленные видео, где лидер США блуждал по сцене, ища выход, здоровался с пустотой.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент США Дональд Трамп в своём рождественском поздравлении согражданам назвал своего преемника Джозефа Байдена умственно отсталым.