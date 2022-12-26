Москва, 26 декабря, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Для уничтожения киевской армии в Донбассе можно использовать ракеты «Сатана», поменяв ядерные боеголовки на неядерные. Об этом в беседе с URA. RU рассказал старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов.

Mil.ru ЗРК «Тор-М2»

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Эксперт назвал ракеты «Сатана» «чудо-оружием», которые могут уничтожить весь мир.

«Это гигантские межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Периодически они заменяются и утилизируются. Её можно использовать гораздо умнее, то есть поместить конвенциональную боеголовку. Удар одной такой ракеты уничтожит гарантированно мост через Днепр. Небольшое количество ракет сразу отсекает всю левобережную Украину и обрекает на уничтожение всю донбасскую группировку противника», — спрогнозировал военный эксперт.

Прохватилов считает, что использование этих ракет гарантирует успех российским военным.

Как сообщало ИА REGNUM, американская пресса обсуждает заявление министра обороны России Сергея Шойгу о готовности применить супероружие — баллистическую ракету РС-28 «Сармат».