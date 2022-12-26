Москва, 26 декабря, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Острый дефицит кадров может стать причиной увеличения выплат сотрудникам ряда отраслей. Об этом заявил HR-специалист КРОС Дмитрий Дударев агентству «Прайм».

Freeimages.com Рост

Читайте также: В РФ может упасть спрос на бухгалтеров и переводчиков — прогноз

В числе секторов экономики, где из-за нехватки рабочих рук вероятен рост зарплат, он назвал строительство, сельское хозяйство и информационные технологии. Кроме того, по мнению эксперта, востребованы на рынке труда медработники, производственники, инженеры, люди с техническими специальностями и социальные работники.

В целом Дмитрий Дударев констатировал нехватку в России рабочих рук и подчеркнул, что на фоне изменяющейся геополитической ситуации в мире востребованными становятся переводчики с арабского и китайского языков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появление искусственного интеллекта, развитие облачных сервисов и пакетов цифровых услуг может сократить потребность в таких специалистах, как бухгалтер, сметчик, копирайтер, корректор, переводчик, билетер, оператор кол-центра.