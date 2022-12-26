Минобороны: российские военные уничтожили до 30 беспилотников ВСУ
Минобороны: российские военные с помощью ЗРК «Оса» уничтожили до 30 беспилотников ВСУ
Донецк, 26 декабря, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчета ЗРК «Оса» Центрального военного округа.
Минобороны РФ
ЗРК «Оса»
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На видео показали как движется в зоне проведения спецоперации зенитно-ракетный комплекс. Сообщается, что за последние недели наши военные поразили порядка 30 беспилотников киевской армии.
Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие намерены начать освобождать территории на краснолиманском направлении. Об этом 25 декабря заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает украинское издание «Страна».