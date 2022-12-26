Донецк, 26 декабря, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчета ЗРК «Оса» Центрального военного округа.

Минобороны РФ ЗРК «Оса»

Читайте также: На Украине назвали новое направление для наступления ВС России

На видео показали как движется в зоне проведения спецоперации зенитно-ракетный комплекс. Сообщается, что за последние недели наши военные поразили порядка 30 беспилотников киевской армии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3764680" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, российские военнослужащие намерены начать освобождать территории на краснолиманском направлении. Об этом 25 декабря заявил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает украинское издание «Страна».