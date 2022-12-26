Энгельс, Саратовская область, 26 декабря, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Информацию о ЧП в Энгельсе ночью 26 декабря назвал ложью губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Об этом он написал в своём телеграм-канале, подчеркнув, что информация о происшествии на военном аэродроме города проверяется.

Официальный портал Правительства Саратовской области Роман Бусаргин

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«Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны. Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали», — отметил Роман Бусаргин.

Он подчеркнул, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность и правоохранители уже ищут авторов фейка.

По словам губернатора, данными о ЧП на аэродроме стратегической авиации Энгельса занимаются силовые структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области зафиксирована новая попытка обстрела аэродрома стратегической авиации Энгельса, ранее информировал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».