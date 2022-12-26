Москва, 26 декабря, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Объёмы газа, отправленного в страны Евросоюза в 2022 году, составили за 11 месяцев 2022 года 19,4 млрд кубометров и возросли. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

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Он рассказал о стабильных заявках на поставки этого топлива из стран Европы, подчеркнув: «на сегодняшний день можно уверено говорить, что спрос на наш газ есть».

«Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции. Даже сейчас этот рынок не закрыт. Например, в этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров», — отметил Александр Новак.

Он обратил внимание, что рост идёт несмотря на масштабную кампанию против России и «диверсионные акты» против «Северных потоков». Вице-премьер также сообщил о готовности РФ поставлять ямальский газ по «Турецкому потоку», чтобы избежать дефицита газа в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, по его словам, «Турецкий поток» сейчас поставляет 42 млн кубометров газа в сутки, и это треть от прописанных в договоре объёмов. Новак анонсировал, что в Турции намерены создать хаб, который используют для увеличения объёма поставок топлива в Европу.