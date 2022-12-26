Анкара, 26 декабря, 2022, 06:00 — ИА Регнум. Поддержка Францией курдов обернулась против них самих во время погромов, которые устроили на улицах Парижа представители этой национальности. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сравнив курдов со змеёй, сообщило издание Anadolu.

Министерство национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар

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«Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих», — отметил он.

Ранее турецкие власти обвинили французов в поддержке в Сирии Рабочей партии Курдистана, деятельность которой запрещена в Турции, и это обернулось тем, что курды «жгут улицы Парижа».

Халаси Акар выразил надежду, что теперь все увидят «истинное лицо этой террористической организации».

Как сообщало ИА REGNUM, курды собрались на стихийный митинг в Париже после стрельбы недалеко от культурного центра этого народа, расположенного в 10-м округе столицы Франции. За беспорядки были задержаны одиннадцать человек, пострадали — ещё 30.