Косовска-Митровица, Сербия, 26 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Недалеко от места дислокации группы международных наблюдателей был открыт огонь. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные наблюдателей НАТО.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

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Выстрелы раздавались недалеко от патруля представителей блока возле населённого пункта Зубин-поток в Косовской Митровице. По предварительным данным, в результате стрельбы никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, вдоль границы Косово и Метохии с Сербией необходимо собрать военнослужащих сербской армии, заявил 25 декабря начальник Генштаба ВС республики генерал Милан Мойсилович. Он находится в пути в сербский посёлок Рашка, расположенный у границы с Косово.