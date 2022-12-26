Москва, 26 декабря, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В августе–октябре 2022 года государства Евросоюза значительно нарастили экспорт вина в Россию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на торговую статистику Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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За три месяца государства Евросоюза поставили в Россию около 1 млн галлонов вина, что на 43% превышает объёмы, ввезённые в августе–октябре 2021 года.

Объём экспорта вина в Россию составил 42,7% от объёма, который государства ЕС поставили с августа 2021 года по июль 2022 года. Всего 2,35 млн галлонов.

Значительный прирост поставок показали Франция, Германия, Италия и Латвия.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый оборот России и Грузии за 11 месяцев 2022 года составил более $2,2 млрд, что больше аналогичного периода 2021 года на 49%.