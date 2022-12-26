Вашингтон, 26 декабря, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Конфликт на Украине укрепляет убеждённость о преимуществах многополярной системы и тем самым приводит к ослаблению доллара как мировой валюты. Об этом заявил профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил.

ИА REGNUM Доллар

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Он подчеркнул, что попытки отказаться от использования доллара США, которые предпринимаются некоторыми странами с 2000 года, в текущей ситуации «набирают обороты», снижается желание использовать американскую валюту при международных расчётах и доверие к доллару утрачивается на фоне беспрецедентных антироссийских санкций. Теперь ответственность за формирование «нового порядка» лежит на Китае, арабских государствах и многих других странах, полагает эксперт.

«Россия уже сделала китайский юань своей де-факто резервной валютой, а Иран начал использовать риал и российские рубли в торговых обменах с Москвой», — сказал профессор, напомнив, что в июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС обсуждалась разработка новой международной резервной валюты, а в марте об этих планах заявили в ЕАЭС.

Что касается Китая, то он отказывается от долларов США при введении фьючерсов на сырую нефть и переходит на юань. Договорённости об оплате топлива китайской валютой активно обсуждаются с Саудовской Аравией, отметил Роберт Рабил. Он считает, что заключение такого соглашения было главной целью недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Эр-Рияд.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ещё ближайших 5–10 лет доллар США не вытеснит другая валюта, но страны в этот период не будут отказываться от альтернатив, ранее заявил доцент кафедры интегрированных коммуникаций школы медиакоммуникаций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Николай Кульбака.