Николаев, Украина, 26 декабря, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Координатор подполья в Николаеве на Украине Сергей Лебедев рассказал, что по городу ходят неизвестные люди и вручают мужчинам повестки для участия в боевых действиях против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

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«Жителям Николаева выдают повестки с печатями от ликвидированного военкомата, что чревато проблемами со статусом украинских военных в случае запроса каких-либо компенсаций и выплат при ранениях или гибели», — рассказал РИА Новости подпольщик Лебедев.

Он пояснил, что никто никаких гарантий не даёт. Он предполагает, что набор ведёт какая-то частная военная компания, но при этом контракты не заключаются.

«Оформят добровольцем, а остальное будут ваши проблемы», — добавил Сергей Лебедев.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство украинских военных и призвал правительство страны ужесточить наказание за побег.