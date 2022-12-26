Вашингтон, 26 декабря, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Не менее восьми человек погибли в Соединённых Штатах Америки по причинам, связанным с прохождением снежной бури через регионы страны. Число жертв сильных морозов и снегопадов достигло 34, сообщило издание NPR.

Газета «Магаданская правда» В снежном плену

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«Снежный шторм убил не менее 34 человек в Соединенных Штатах, и, как ожидается, заберёт ещё больше жизней после того, как некоторые жители оказались в ловушке внутри домов», — говорится в материале СМИ.

Об опасностях, связанных с непогодой, ранее предупреждали не менее 60% жителей США. Масштабы бури беспрецедентны для страны. Снегопады, ливни и холода повлияли на жизнь людей в штатах Теннесси, Висконсин, Кентукки, Миссури, Мичиган, Нью-Йорк, Огайо, Канзас, Оклахома, Колорадо и Небраска. Сотни тысяч человек остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось о 26-28 погибших из-за непогоды. Несколько человек скончались после аварии на заснеженной дороге — они не дождались помощи медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в 15 штатах США опустилась ниже 0 °С. Так, в Денвере 23 декабря стал вторым самым холодным днём за всю историю наблюдений. А 24 декабря в Баффало был введен запрет на передвижение на автомашинах.