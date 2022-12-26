Москва, 26 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил крупный иск госкорпорации «Роскосмос» к компании из её дивизиона — АО «Научно-производственное объединение «Техномаш» имени С. А. Афанасьева», которое занимается производством разных видов оборудования. С ответчика было взыскано более 36 млн рублей неустойки. Решение судьи Ведерникова может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде, передаёт ИА REGNUM.

Роскосмос

Неустойка ответчику была начислена по контракту от 2016 года. Сумма претензий изначально составляла 137 544 872,75 рубля, но судья снизил её до 36 196 019,15 рубля.

«В удовлетворении остальной части исковых требований отказать», — уточнялось в результативной части решения.

Напомним, ранее глава госкорпорации Юрий Борисов заявил о том, что по итогам 2022 года в Роскосмосе прогнозируются крупные убытки — до 50 млрд рублей. Годом ранее этот показатель был порядка 31 млрд рублей.