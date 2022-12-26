Великий Новгород, 26 декабря, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Сделка по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде проходит завершающий этап. Официально её закроют в начале 2023 года. Об этом РИА Новости рассказал губернатор области Андрей Никитин.

Иван Шилов ИА REGNUM IKEA

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Отмечается, что на данный момент уже ведутся переговоры о покупке фабрики IKEA в Новгороде — есть несколько заинтересованных сторон.

«Решение примет штаб-квартира IKEA, после чего его согласуют на уровне Минпромторга России, где вынесут окончательный вердикт», — пояснил Андрей Никитин.

Как сообщало ИА REGNUM, шведская компания IKEA, покидающая российский рынок, согласилась гарантировать на один год сохранение рабочих мест сотрудников трёх своих российских фабрик, которые вскоре перейдут к новому владельцу. Эта гарантия будет действовать при переходе предприятий к новому собственнику.