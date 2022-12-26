Москва, 26 декабря, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил финансовые претензии к российскому активу американской компании Oracle — АО «Оракл компьютерное оборудование». С ответчика было взыскано свыше 403 млн рублей неосновательного обогащения и более 36 млн рублей процентов. Решение судьи Ведерникова может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Суд решил взыскать в пользу «Форс дистрибуция» «неосновательное обогащение в размере 403 364 655,48 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 36 092 848,35 рубля», а также 200 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, спор слушался с октября 2022 года.

В июле 2022 года компания Oracle (США) заявила о том, что покидает российский рынок. «Дочерний» актив официально не ликвидирован, до сих пор числится действующим. К нему на сегодня подана целая серия исков от кредиторов.