Санкт-Петербург, 26 декабря, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал во введении первого этапа в процедуре несостоятельности — наблюдения в отношении Ленинградского судостроительного завода «Пелла». Требования бюро «Петробалт» оставили без рассмотрения, так как долг к дате слушаний был погашен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«В судебном заседании представитель должника возражал против удовлетворения заявления, просил отказать во введении процедуры наблюдения и оставить заявление без рассмотрения, в связи с погашением долга», — уточнялось в материалах дела.

Ранее прочие кредиторы подали ходатайства о прекращении производства по их заявлениям. В карточке дела оно числится завершенным.

Напомним, банкротное дело слушалось с октября 2022 года. Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» заявило долг в размере более 10,4 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года суд также существенно снизил требование Минобороны России по крупному финансовому иску к «Пелле». Вместо почти 2 млрд рублей, заявленных как неустойка, было взыскано только порядка 2 млн рублей.

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