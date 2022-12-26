Москва, 26 декабря, 2022, 03:51 — ИА Регнум. Руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв рассказал в интервью «Известиям» об объёме поставок продукции за границу по итогам 2022 года.

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По словам генерального директора корпорации, рост достигнет показателя в 10 млрд долларов. Увеличение составит порядка 15%.

Отмечается, что портфель зарубежных заказов корпорации на десять лет вперёд сохраняет показатель в 200 млрд долларов.

Среди стран-партнёров, где уже реализуются или формируются новые проекты, — Китай, Турция, Египет, Венгрия, Индия, Бангладеш, Казахстан и Узбекистан.

Как сообщало ИА REGNUM, для работы в России учёных из других стран необходимо создавать привлекательные условия, международные научные связи разрывать нельзя, заявил Алексей Лихачев на II Конгресса молодых учёных.