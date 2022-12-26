В ЕС признали незаконность расторжения контракта Финляндии с Росатомом
Лихачёв заявил, что в ЕС признали незаконность расторжения контракта Финляндии с Росатомом
Москва, 26 декабря, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Единственным проектом, который негативно повлиял на экспорт топлива корпорацией «Росатом», стало остановленное строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. При этом решение об отказе в его реализации было вынесено нелегитимно, заявил «Известиям» глава Росатома Алексей Лихачёв.
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Строительство было остановлено по решению правительства Финляндии летом 2022 года. Первые судебные разбирательства, оценивающие легитимность такого решения, уже состоялись.
По его словам, теперь вопрос строительства АЭС будет продолжать решаться с учётом постановления суда. Решение об отказе Росатому в реализации проекта в Финляндии руководитель корпорации назвал «абсолютно политически мотивированным».
Как сообщало ИА REGNUM, в мае проектная компания из Финляндии Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в российскую государственную корпорацию «Росатом». Решение было аргументировано тем, что риски для осуществления проекта повысились из-за ситуации вокруг Украины.