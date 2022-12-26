Москва, 26 декабря, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Единственным проектом, который негативно повлиял на экспорт топлива корпорацией «Росатом», стало остановленное строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. При этом решение об отказе в его реализации было вынесено нелегитимно, заявил «Известиям» глава Росатома Алексей Лихачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Лихачев

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Строительство было остановлено по решению правительства Финляндии летом 2022 года. Первые судебные разбирательства, оценивающие легитимность такого решения, уже состоялись.

«Международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий. Во-вторых, принято однозначное решение, что контракт расторгнут нелегитимно. Это первое и главное решение, которое мы ждали», — сказал Алексей Лихачёв.

По его словам, теперь вопрос строительства АЭС будет продолжать решаться с учётом постановления суда. Решение об отказе Росатому в реализации проекта в Финляндии руководитель корпорации назвал «абсолютно политически мотивированным».

«Мы не можем повлиять на мировоззрение финских начальников. Но пусть они его реализуют за свои деньги, а наши вернут. Вот такой простой подход в этом вопросе», — добавил Лихачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае проектная компания из Финляндии Fennovoima расторгла контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» с компанией RAOS Project, которая входит в российскую государственную корпорацию «Росатом». Решение было аргументировано тем, что риски для осуществления проекта повысились из-за ситуации вокруг Украины.