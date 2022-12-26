Москва, 26 декабря, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Опрос исследователей КРОС жителей России показал, что на данный момент главным страхом и переживанием для них является продолжение спецоперации, написала газета «Коммерсантъ».

Денис Абрамов ИА REGNUM Плакат в поддержку спецоперации

Отмечается, что «коронавирусные» страхи прошлых лет отошли на второй план.

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Беспокойство ходом спецоперацией охватило более 11,9 тыс. человек, в то время как страх пандемии практически уже пропал.

Россиян беспокоят конфликт с Западом, продолжение военных действий и применение ядерного оружия.

Кроме того есть и «региональные» страхи. Так, дальневосточники боятся лесных пожаров, в Сибири и Урале — действий мошенников, а в центре России беспокоятся за уехавших за границу артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры европейских государств начали переживать из-за падения влияния стран ЕС в мире на фоне кризисов, пишет Global Times.