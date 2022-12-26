Киев, 26 декабря, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) получил от Украинской федерации фигурного катания (УФФК) письмо с требованием исключить российскую спортсменку Анну Щербакову из списка номинантов на мировую премию «Самый ценный фигурист года». Об этом сообщили в пресс-службе организации, курирующей фигурное катание на Украине.

(сс) Luu Анна Щербакова

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«УФФК возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию ISU Skating Awards и просит руководство союза отреагировать на этот факт и исключить её из списка номинантов», — отметили в структуре, назвав номинирование Щербаковой на премию «позорным фактом».

Письма с таким текстом поступили президенту ISU Чэ Ёл Киму и главе комиссии атлетов ISU Эрику Рэдфорду, однако пока фигуристка продолжает претендовать на эту награду. Помимо неё в списке номинантов также находятся спортсмены из Японии Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сёма Уно, Рику Миура, Рюити Кихара, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, представитель США Натан Чен и олимпийские чемпионы китайцы Суй Вэнцзинь и Хань Цун.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой Пекина-2022, чемпионкой мира (2021), а также трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).