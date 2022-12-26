Энгельс, Саратовская область, 26 декабря, 2022, 03:05 — ИА Регнум. В Саратовской области зафиксирована новая попытка обстрела аэродрома стратегической авиации Энгельса. Об атаке сообщил телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Mil.ru Аэродром

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Включены сирены воздушной тревоги. По предварительной информации, снаряд пытался сбросить на аэродром беспилотник ВСУ. Местные жители сообщают о взрывах. Сработало ПВО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее беспилотник, выпущенный киевскими боевиками, атаковал аэродром в Энгельсе 5 декабря. Тогда погибли трое российских военных. Ещё четверо были ранены.