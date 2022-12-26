Кременная, ЛНР, 26 декабря, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал об обстановке на участке фронта Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике: российские войска продолжают идти в наступление. Темпы продвижения не высокие, но стабильные.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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25 декабря продолжились тяжелые позиционные бои. Артиллерия с обеих сторон не прекращала работу ни на минуту.

«Авиация противника уже несколько дней не поднимается в небо, видимо, понимает, что наше ПВО их ждёт. Подразделения на самом деле героической 144-й мсд ежедневно получают пополнения личного состава и техники. Восстановление боеспособности идет полным ходом. Что радует, так это поступление новых образцов вооружения и военной спецтехники», — написал в своём телеграм-канале Борис Рожин.

Эксперт также добавил, что «хохол» обстрелял мост в Рубежном. Всего было выпущено около шести снарядов.

«На что он надеялся, точно сказать не могу, видимо, пытался замедлить темпы наращивания нашей группировки. Тем не менее мост продолжает работать штатно, повреждения минимальны. Возвращаем метр за метром. Враг будет разбит, унижен и уничтожен, а Победа будет за нами», — заверил Рожин.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ и телеграм-каналы сообщили о смерти под Артёмовском (Бахмут) в ДНР режиссёра студии президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» Олега Бобало. Он воевал на стороне киевских боевиков.