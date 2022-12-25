Белград, 26 декабря, 2022, 02:27 — ИА Регнум. Вдоль границы Косово и Метохии с Сербией необходимо собрать военнослужащих сербской армии. Об этом заявил 25 декабря начальник Генштаба ВС республики генерал Милан Мойсилович в эфире телеканала Pink. Он находится в пути в сербский посёлок Рашка, расположенный у границы с Косово.

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«В любом случае задачи, поставленные перед сербской армией и мной как начальником Генштаба, точны и ясны и будут полностью реализованы», — отметил Милан Мойсилович.

Ситуацию он назвал сложной и требующей присутствия армии Сербии вдоль административной линии между Косово и Центральной Сербией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон обвинил Запад в подведении ситуации в Косово на грань вооруженного конфликта. По его словам, Косово представляет собой самый крупный очаг нестабильности на Балканах, а разрастающаяся там эскалация вполне закономерна.