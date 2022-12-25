Луганск, 26 декабря, 2022, 02:12 — ИА Регнум. Офицер Народной милиции Луганска Андрей Марочко рассказал в телеграм-канале «Лента новостей ЛНР» о жестокости киевских боевиков.

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

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По словам офицера, самые опасные националисты, фашисты, радикалы, которые проповедуют фашистскую идеологию.

«У них нет никаких морально-этических признаков. Они готовы убивать женщин, стариков, детей без всякого зазрения совести», — признал Андрей Марочко и добавил, что именно они бомбят по мирным городам и районам, где нет военных.

«Практика показывает, что пытаться договориться решать вопросы миром с укронацистами — бесполезная затея. Эта категория граждан должна быть демилитаризирована и денацифицирована», — уверен офицер милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащими РФ ликвидирован представитель ВСУ Геннадий Афанасьев — один из тех, кто готовил теракты в Крыму в 2014 году.