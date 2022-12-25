Представлять Украину в Болгарии будет сексолог
Зеленский назначил украинским дипломатом сексолога без опыта работ на госслужбе
Киев, 26 декабря, 2022, 01:58 — ИА Регнум. Представлять Украину в Болгарии будет специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук. Она назначена на эту должность по указу президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в МИД страны.
ЗеПрезидент. youtube.com
Зеленский
Читайте также: Зеленский уволил посла киевского режима в Казахстане
Новый посол никогда не работала в госструктурах и не имеет опыта деятельности в диппредставительстве.
«Новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД», — отметили в украинском ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, посол киевского режима в Казахстане Пётр Врублевский был снят с должности Владимиром Зеленским после того, как заявил о том, что Украина старается уничтожить как можно больше русских.