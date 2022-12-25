Вена, 26 декабря, 2022, 01:52 — ИА Регнум. Восемь человек спасены после схода лавины в регионе Австрии Форарльберг. Всего снегом накрыло десять человек, сообщило Austriа Presse Agentur.

15.mchs.gov.ru Лавина

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По информации посольства России в Вене, жителей России среди пострадавших не было.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается. Людей ищут порядка ста человек, поиски продолжаются даже в темноте.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре лавина сошла с гор в Гималаях. Тогда погибли 26 человек.