Москва, 26 декабря, 2022, 01:41 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине зависит от готовности Киева к компромиссу. Об этом заявил 25 декабря в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Посольство Российской Федерации в Японии Михаил Галузин

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Он подчеркнул, что РФ не отвергает переговоры с Украиной о мире, но «на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся».

«Всё теперь зависит исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса», — сказал Михаил Галузин.

При этом представитель МИД РФ считает неадекватными решения и поступки киевского режима, «чьи политики хорошо известны своей необязательностью, недоговороспособностью и откровенной русофобией». А тезисы, на которых, по версии украинского лидера Владимира Зеленского, должен основываться мир между Киевом и Москвой, Михаил Галузин назвал не сочетающимися с его указом о «невозможности переговоров» с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 2023 год станет переломным для конфликта между Россией и Украиной, и Киев одержит верх, ранее заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Guardian.