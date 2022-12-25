Москва, 26 декабря, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Экипажи самолётов дальней авиации Воздушно-космических сил России в 2022 году совершили более 80 самолёто-вылетов на боевое патрулирование в стратегически важные для страны регионы мира, в том числе в районы над акваториями Северного Ледовитого и Тихого океанов, Чёрного и Балтийского морей. Об этом в интервью «Красной звезде» рассказал командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

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По словам командующего, большинство лётных экипажей дальней авиации получили боевой опыт в ходе спецоперации. Лётчики освоили программу боевого применения нового авиационного ракетного комплекса «Кинжал». Он был неоднократно применён для поражения наземных целей. Это стало первым в мировой истории применением гиперзвукового оружия в реальных боевых условиях.

«Кинжал» показал высокую боевую эффективность и подтвердил все заложенные в него тактико-технические характеристики. Весь боевой опыт постоянно нами анализируется, внедряется в практику подготовки войск», — добавил Сергей Кобылаш.

Генерал-лейтенант также рассказал, о совместных полётах ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации России и дальних бомбардировщиков Хун-6К ВВС Китая. Они проходили по маршрутам над нейтральными водами акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана.

Особенностью совместного патрулирования в минувшем ноябре стала впервые выполненная посадка самолётов ВКС России на аэродром Цзяньцяо, а самолетов ВВС Китая — на аэродром Кневичи в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) в рамках учений в Приморском крае сбросили бомбы на учебные объекты и обстреляли технику условного противника.