Новак заявил о возможности поставлять газ в Европу по трубопроводу из Ямала
Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по трубопроводу из Ямала
Москва, 26 декабря, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Ранее прекращённые из-за политической ситуации поставки газа по магистрали Ямал-Европа Россия готова возобновить. Об этом заявил вице-премьер правительства страны Александр Новак.
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По его словам, «Турецкий поток» сейчас поставляет 42 млн кубометров газа в сутки, и это треть от прописанных в договоре объёмов. Новак анонсировал, что в Турции намерены создать хаб, который используют для увеличения объёма поставок топлива в Европу.
Как сообщало ИА REGNUM, странам Европы придётся потрудиться, чтобы заместить нефтепродукты из России после вступления в силу эмбарго на поставки данных энергоресурсов, заявил ранее Александр Новак.