Москва, 26 декабря, 2022, 01:16 — ИА Регнум. Ранее прекращённые из-за политической ситуации поставки газа по магистрали Ямал-Европа Россия готова возобновить. Об этом заявил вице-премьер правительства страны Александр Новак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Новак

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«Европейский рынок остаётся актуальным, так как дефицит газа сохраняется, а у нас есть все возможности для возобновления поставок. Например, незадействованным остаётся трубопровод Ямал — Европа, остановленный по политическим мотивам», — отметил Новак.

По его словам, «Турецкий поток» сейчас поставляет 42 млн кубометров газа в сутки, и это треть от прописанных в договоре объёмов. Новак анонсировал, что в Турции намерены создать хаб, который используют для увеличения объёма поставок топлива в Европу.

«Идёт активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями», — подчеркнул вице-премьер правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, странам Европы придётся потрудиться, чтобы заместить нефтепродукты из России после вступления в силу эмбарго на поставки данных энергоресурсов, заявил ранее Александр Новак.