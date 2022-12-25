Москва, 26 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Договариваться о разоружении в текущей ситуации в мире бессмысленно и невозможно в свете отсутствия гарантий безопасности для России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Единственное, что сегодня останавливает наших врагов, — это понимание, что Россия будет руководствоваться основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. И в случае, если возникнет реальная угроза, будет действовать по ним», — отметил он.

Медведев считает, что сейчас западный мир балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса — с другой». Если гарантий безопасности для России не будет, то напряжённость в мире будет только нарастать, уверен зампредседателя Совбеза.

«Мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы. Мы будем делать всё, чтобы их не допустить», — также сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета Безопасности РФ также заявил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка».