Медведев назвал ненужными новые договорённости по разоружению стран
Медведев: мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы
Москва, 26 декабря, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Договариваться о разоружении в текущей ситуации в мире бессмысленно и невозможно в свете отсутствия гарантий безопасности для России. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Медведев считает, что сейчас западный мир балансирует между жгучим желанием максимально унизить, обидеть, расчленить и уничтожить Россию, с одной стороны, и желанием избежать ядерного апокалипсиса — с другой». Если гарантий безопасности для России не будет, то напряжённость в мире будет только нарастать, уверен зампредседателя Совбеза.
Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совета Безопасности РФ также заявил, что Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка».