Медведев: договариваться на Западе не с кем, не о чем и незачем
Москва, 26 декабря, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Уходящий 2022 год разрушил надежды на взаимоотношения о странами Запада и иллюзию возможности доверительного диалога с ними. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Он также назвал циничными дела и поступки западных лидеров, приводя в качестве главного аргумента, подтверждающего это, заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинной цели Минских соглашений — дать время Украине нарастить военную мощь. Россия тогда доверилась «партнёрам», не ожидая «прямого предательства и открытой работы по уничтожению нашей страны»
Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев назвал шесть главных итогов 2022 года, в том числе необходимость борьбы с русофобией и нацизмом и разрушение иллюзий о странах Запада.