Москва, 26 декабря, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Уходящий 2022 год разрушил надежды на взаимоотношения о странами Запада и иллюзию возможности доверительного диалога с ними. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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«Год стал действительно переломным. Как об колено, он сломал, кроме прочего, последние иллюзии относительно современного западного мира. Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнёров, их верность слову и даже собственным красиво изложенным принципам. Увы, но нам говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также назвал циничными дела и поступки западных лидеров, приводя в качестве главного аргумента, подтверждающего это, заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель об истинной цели Минских соглашений — дать время Украине нарастить военную мощь. Россия тогда доверилась «партнёрам», не ожидая «прямого предательства и открытой работы по уничтожению нашей страны»

«То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне. Что киевские неонацисты и сделали — при полном попустительстве или прямой помощи «цивилизованных европейцев», — отметил зампредседателя Совета Безопасности РФ, сделав вывод о кризисе доверия к странам Запада в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев назвал шесть главных итогов 2022 года, в том числе необходимость борьбы с русофобией и нацизмом и разрушение иллюзий о странах Запада.