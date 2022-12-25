Кременная, ЛНР, 26 декабря, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Киевские боевики терпят поражения в Луганской Народной Республике на Кременском направлении. Силы российской армии превосходят противника, удары которого малоэффективны. Об этом написал бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Боевики ВСУ

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«В направлении Кременной круглосуточные артиллерийские канонады. Противник понимает, что давно потерял инициативу и просто буксует, как в прямом, так и переносном смысле.

Грязь донбасских степей не позволяет развернуть активное передвижение и переброску техники. Были попытки противника наносить удары по путям снабжения и подхода резервов — малоэффективно. С нашей стороны по украинским позициям летит методичнее и увереннее. Процесс изменения расстановки сил в нашу сторону идёт неумолимо», — считает Родион Мирошник.

Дипломат добавил, что киевские власти знают о плачевной ситуации на передовой, «поэтому истерят». Мирошник предполагает, что боевики пойдут в атаку.

«Не исключено, что под визги Зеленского боевиков под Новый год погонят в атаку. Но как погонят, так и похоронят», — предрёк политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ сообщило о ликвидации 25 декабря на Донецком направлении в ходе наступления более 80-ти украинских боевиков и наёмников, двух танкова, пяти боевых бронированных машин и четырех автомобилей.