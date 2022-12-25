Москва, 26 декабря, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в передаче «Москва. Кремль. Путин» в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным высказал мнение о ситуации на Украине. По мнению главы государства, Россия и НАТО ещё не подошли к опасной черте.

Kremlin.ru Владимир Путин

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На вопрос, что нужно сделать для того, чтобы отступить от опасной черты, Путин пояснил, что «она не такая опасная», а Россия не отказывается от мирных переговоров.

«Я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Мы защищаем наши национальные интересы. У нас нет другого выбора, кроме как защищать наших граждан», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что Россия готова работать со всеми участниками процесса для урегулирования ситуации. Путин подчеркнул, что РФ не отказывается вести переговоры.

В очередной раз он пояснил, что цель геополитических врагов — разорвать Россию.

«Разделяй и властвуй» — это то, что они всегда пытались делать, и сейчас пытаются снова. Но нашей целью было объединение российского народа», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал обвинения Западом России в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» «самой глупой ложью» уходящего года.