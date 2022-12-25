Москва, 25 декабря, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ведут себя разнузданно, властно и бессовестно. Яркий показатель этого — «зерновая сделка». Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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Он считает, что благодаря ситуации вокруг необходимости обеспечить страны зерном американские компании озолотились. При этом главная цель «зерновой сделки» в виде помощи беднейшим странам не была достигнута.

«Вещи надо называть своими именами: США исповедуют неоколониализм, разнузданность которого заставила бы покраснеть и стушеваться даже Редьярда Киплинга с его гонором «белого человека». Пытаются по-прежнему делать вид, что весь мир — их колония, диктовать кабальные условия, вести себя без оглядки на право и мораль, грабить на каждом шагу», — сказал Медведев.

От действий США, по его мнению, также пострадали Ливия, Ирак, Сирия и Афганистан. Эти страны заместитель председателя Совета безопасности России назвал «самой горькой жертвой американского «демократического миссионерства», констатировав, что геополитическое напряжение постоянно нарастает.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что ответственность за возрождение нацистской идеологии лежит на некоторых странах Европы, которые фактически поддерживают и развивают русофобию.