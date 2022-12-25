Медведев заявил о порождении фашизма некоторыми европейскими странами
Москва, 25 декабря, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Ответственность за возрождение нацистской идеологии лежит на некоторых странах Европы, которые фактически поддерживают и развивают русофобию. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Медведев также считает, что стоящие у руля в странах Европы представители власти «называют себя левыми или христианскими, на самом деле они и есть истинные наследники дела НСДАП и Partito Nazionale Fascista».
В качестве доказательств русофобии он привёл в том числе запрет на русскую культуру и снос памятников русским литераторам и полководцам. Медведев также обратил внимание на игнорирование Западом того, что «творят и творили на подконтрольных территориях нацистские выкормыши, щеголяющие в форме со свастикой на рукаве».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев назвал «редкими лицемерами» британских политиков, комментируя высказывания премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что Киеву не стоит вести переговоры с Москвой «до полного вывода войск с территории страны».