В Белоруссии готовятся перевозить боеприпасы с ядерной частью
В минобороны Белоруссии рассказали о подготовке экипажей самолётов со спецбоеприпасами на борту
Минск, 25 декабря, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Белорусские самолёты, которые смогут доставлять специальные боеприпасы с ядерной частью, уже переоборудованы. Ведётся подготовка экипажей, которые смогут перевозить и сопровождать такой груз, сообщил 25 декабря начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский.
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Леонид Касинский также рассказал о подготовке военнослужащих в совместных с РФ учебно-боевых центрах и отметил, что «сегодня оборона государства требует более современных технических средств, образцов вооружения, которые могут осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине».
В качестве примеров такого вооружения он назвал воздушные суда «Искандер» и С-400.
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия и Белоруссия продолжат готовить экипажи для управления самолётами, которые будут доставлять специальные боеприпасы, президент страны Александр Лукашенко рассказал 19 декабря.