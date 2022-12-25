Минск, 25 декабря, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Белорусские самолёты, которые смогут доставлять специальные боеприпасы с ядерной частью, уже переоборудованы. Ведётся подготовка экипажей, которые смогут перевозить и сопровождать такой груз, сообщил 25 декабря начальник главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

Читайте также: Россия и Белоруссия готовят экипажи самолётов с ядерными боеголовками

«Самолёты переоборудованы. Проводится подготовка лётного, лётно-технического состава к выполнению задач», — отметил он, подчеркнув, что усовершенствовать воздушные суда вынудила обстановка, которая складывается вокруг страны.

Леонид Касинский также рассказал о подготовке военнослужащих в совместных с РФ учебно-боевых центрах и отметил, что «сегодня оборона государства требует более современных технических средств, образцов вооружения, которые могут осуществлять огневое поражение как наземных, так и воздушных целей на больших дальностях, в стратегической глубине».

В качестве примеров такого вооружения он назвал воздушные суда «Искандер» и С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Россия и Белоруссия продолжат готовить экипажи для управления самолётами, которые будут доставлять специальные боеприпасы, президент страны Александр Лукашенко рассказал 19 декабря.