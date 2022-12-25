Минск, 25 декабря, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Посол Ватикана в Белоруссии Анте Йозич заявил, что Минск может в очередной раз стать местом проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Об этом Йозич сказал в интервью телеканалу СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

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Дипломат заверил, что Ватикан будет прилагать к примирению двух строн свои усилия, даже может предоставить для переговоров и свои площадки. Но Минск, по мнению, Йозича, лучшая площадка.

«Уверен, что Минск может стать центром переговоров вновь. Я предполагаю, что есть такие движения на низком или высоком уровне. Хочу подчеркнуть, что и Белоруссия, и Ватикан, и все те, кто хочет стать площадкой, они должны быть открытыми», — сказа посол.

Как сообщало ИА REGNUM, Казахстан поддерживает дружественные отношения и с Россией, и с Украиной, призывая страны урегулировать конфликт с помощью переговоров. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди.