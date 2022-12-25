Киев, 25 декабря, 2022, 22:52 — ИА Регнум. В случае отключения отопления и электричества жители Украины могут получить помощь в одном из 5,5 тыс. тёплых помещений. Пункты обогрева расположены по всей стране, сообщил согражданам украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Пункт обогрева

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В случае перебоев с электроснабжением и отоплением он рекомендовал жителям страны обращаться в эти пункты.

«Ещё раз поищите и запомните, где расположен ближайший «пункт несокрушимости». По всей стране открыто уже более 5,5 тыс. пунктов», — отметил президент Украины.

За месяц число таких помещений возросло на 1,5 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о функционировании в стране более 5000 пунктов обогрева и готовности властей увеличить их количество в три раза.