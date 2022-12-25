Берлин, 25 декабря, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Немцы, несмотря на господдержку по урегулированию цен на энергоресурсы, столкнутся в 2023 году с ростом цен на газ и электричество, которые в среднем увеличатся на 112 и 44% по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет Handelsblatt по результатам исследования компании Verifox.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Среднестатистическая семья с электропотреблением в 4 тыс. КВтч за год будет вынуждена будет заплатить в среднем 1764 евро. При этом ценовой потолок обеспечит приостановку роста цен лишь на 5%, пишет деловой ежедневник.

Что касается газа, эффект потолка цен будет заметнее, однако в среднем одно домохозяйство всё равно потратит вдвое больше, чем два года назад — 1457 вместо 894 евро.

В итоге на конечного потребителя поставщиками будет возложен сбор за пропуск электроэнергии по сетям страны, что в среднем увеличит годовой счёт на 57 евро, подсчитали аналитики.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае отключения отопления и электричества жители Украины могут получить помощь в одном из 5,5 тыс. тёплых помещений. Пункты обогрева расположены по всей стране.